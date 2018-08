Un nouveau rebondissement dans la confrontation entre Kaaris et Booba. La bagarre est impressionnante et les dégâts ainsi que les désagréments, sans doute tout autant. Après le rixe survenue mercredi 1er août, à 15 heures, entre les deux bandes de Kaaris et Booba, Aéroports de Paris a indiqué à LCI qu'il porte plainte pour troubles à l’ordre public, avec préjudice d’image et financier et mise en danger de la vie d’autrui. Le gérant du magasin saccagé porte plainte pour dégradation, violence en bande et vol.

La seule vidéo Booba vs Kaaris potable pour l'instant ... pic.twitter.com/zUdsjuUi76 — chu algérien ???????? (@YoussLaw) 1 août 2018

En tout, ce sont treize personnes qui ont été placées en garde à vue et auditionnées pour violences volontaires. Les deux artistes sont toujours, ce jeudi, 2 août, en garde à vue.

Ils risquent 7 ans de prison

Selon des informations du «Point», Booba et Kaaris pourraient même être présentés à un juge d’instruction. «Le parquet de Créteil (Val-de-Marne) envisage d'ouvrir une information judiciaire, notamment au regard de la gravité des faits et de leurs conséquences sur le trafic aérien», a annoncé le média.

Les personnalités donnent leur avis

Les personnalités ont aussi réagi ce moment violent sur le Web. L'ex-animateur du «Morning Live», Michaël Youn, a tweeté:« Si vous utilisez plutôt toute cette «belle» énergie pour... lire un livre?» Une phrase qui n'est pas passée auprès des internautes estimant qu'il n'était pas le mieux placé pour écrire des messages moralisateurs.

C'est clair qu'il y a dix ans, vos activités à vous, à la télé étaient autrement plus intellectuelles...???? On ne peut pointer le linge du voisin du doigt que si le sien est immaculé... — ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????? (@mariemng14) 2 août 2018

Rohff s'est bien amusé de la «lâcheté» de Booba après la bagarre. Le rival historique du rappeur s'est visiblement délecté des images de la rixe et a posté quelques détournements pour se moquer de la situation.

Il a surtout adoré cette fausse pub pour un parfum.

Et, finalement, il a également partagé une comparaison avec ce tableau de l'Allemand Adriaen Brouwer datant du 17e siècle et montrant des passants en pleine dispute après une partie de cartes.

Karim Benzema a lui aussi décidé de prendre la parole. Le joueur de football a été mêlé à cette histoire malgré lui. On connaît l'amitié qui le lie Karim à Booba. Le Lyonnais est même apparu dans un clip du rappeur. Mais la star du Real Madrid s'est retrouvée en illustration d'un article sur la violente bagarre qui a éclaté entre son ami et le rappeur Kaaris. Pourquoi? C'est la question que se posent de nombreux internautes sur Twitter.

Au premiers rangs desquels Karim Benzema lui même. Alors que le site d'informations Atlantico.fr avait illustré son article sur les coups échangés dans l'aéroport parisien avec une photo de l'attaquant madrilène, le joueur a exprimé son ressenti sur Twitter d'un simple mot: «pathétique.» Le média a depuis changé la photo, mais n'a toujours pas donné d'informations à ce sujet.

(Le Matin)