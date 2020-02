Bob Iger, le PDG de Disney, va quitter le Royaume enchanté à la fin de l'année prochaine, et est d'ores et déjà remplacé par Bob Chapek, jusqu'ici président des parcs d'attraction et produits dérivés, a annoncé mardi le groupe dans un communiqué.

«Robert A. Iger prend le rôle de président exécutif. Il va diriger les initiatives artistiques de la société, présider le conseil d'administration et utiliser toute son expérience (...) pour assurer une transition fluide et réussie», précise Disney.