Boeing a annoncé jeudi une reprise graduelle, dès la semaine prochaine, de sa production d'avions commerciaux aux États-Unis. Cette dernière a été interrompue plusieurs semaines en réponse aux mesures de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les usines du groupe dans l'État de Washington, dans le nord-ouest du pays, qui emploient 70'000 personnes, sont concernées par cette annonce. Elles assemblent le 737, le 747, le 767, le 777 et une partie des 787. Le site de production du 787 dans l'État de Caroline du Sud va rester fermé. Ce sont environ 27'000 salariés, qui vont être les premiers à reprendre le travail. Certains d'entre eux sont attendus dans les usines de production du 737 NG, du 747, du 767 et du 777 dès le lundi 20 avril. La reprise de la production du 787 est prévue à partir du 23 avril.

Boeing said it will resume limited production of its wide-body commercial jetliners in the Seattle area on April 20 after a three-week shutdown triggered by travel restrictions linked to the coronavirus pandemic https://t.co/UaYtt7vmIP