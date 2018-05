«Delayed Cancellations». C'est sous ce nom a priori banal que se cache une nouvelle stratégie de Booking.com, testée depuis janvier de cette année. En cas d'annulation de la part d'un client, le site de réservation en ligne garde la chambre pour une durée de 24 heures. Son but: tenter de trouver rapidement un nouveau occupant, révèle «Hotel Revue». Ce n'est qu'une fois ce laps de temps révolu que Booking annonce l'annulation à l'hôtel concerné. Il semblerait que chaque hôtel partenaire participe automatique à cette phase de test. Celui qui ne souhaite pas y participer doit le signaler de manière proactive.

«C'est juste scandaleux de voir comment Booking nous traite», tonne Werner Stoller, président du conseil d'administration de l'hôtel zurichois «Mercure Stoller», interrogé par le magazine spécialisé. Il explique avoir appris par hasard les tests réalisés par le site. Il assure que le portail de réservations en ligne n'a pas informé l'hôtel.

«Prix fixés par nos partenaires»

Contacté, Booking.com explique vouloir gagner du temps et de l'énergie grâce aux «Delayed Cancellations». En trouvant au plus vite un nouveau occupant, l'entreprise s'efforcerait ainsi de réduire au maximum les désagréments pour les hôtels.

Roland Schegg, enseignant à l'institut de recherche Tourisme à la HES-SO Valais-Wallis, basée à Sierre, a une autre théorie. Il pense que l'entreprise tente uniquement de s'assurer un maximum de commissions. «Si un hôtel parvient à relouer une chambre après une annulation, Booking ne touche rien.»

Un hôtelier bernois, souhaitant rester anonyme, va encore plus loin: il soupçonne le géant, via des complices, de réserver plusieurs chambres d'un coup, par exemple avant une grande manifestation. Lorsque l'offre commence à se faire rare, Booking ferait annuler les chambres, toujours via des complices, afin de les proposer à nouveau à des prix plus élevés. Confrontée à ces accusations, la firme se contente de répondre que les prix sont fixés par ses partenaires.

(Le Matin)