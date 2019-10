Les chaînes de télévision alémaniques 3 , 4 , 5 et 6 changent de propriétaire. CH Media a annoncé vendredi le rachat du groupe 3 .

Cette reprise est un pas vers l'avenir, ont déclaré CH Media et 3 dans un communiqué commun. CH Media possède déjà les télévisions TV24, TV25 et S1. Avec l'acquisition de 3 , il devient le plus grand groupe de télévision privé de Suisse.

CH Media übernimmt die 3 Plus-Sendergruppe und wird damit zum grössten privaten Schweizer TV-Anbieter. #3Plus #CHmedia https://t.co/sDKNbZX3Xe — Moneycab (@Moneycab) October 18, 2019

(ats/nxp)