Les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse disposent désormais d'un calculateur de salaires en ligne. Mis à disposition par le Seco, ce nouvel outil servira aussi aux autorités de contrôle des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes pour lutter contre la sous-enchère.

Ce nouvel outil en ligne permet de déterminer les salaires usuels dans la localité, la profession et la branche d'activité en Suisse, a indiqué mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans un communiqué. Il permet d'accroître la transparence sur le marché du travail, en particulier pour les entreprises de détachement, et contribue ainsi à la mise en œuvre efficace des mesures d'accompagnement.

Série d'informations

Disponible sur le site web du Seco, il complète l'offre existante d'un calculateur de salaires minimaux dans des secteurs d'activités avec conventions collectives de travail de force obligatoire. Les estimations de salaires se fondent sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 et se basent sur plus de 864'000 indications de personnes salariées du secteur privé.

Le Seco a développé le calculateur national de salaires en étroite collaboration avec l'Association des offices suisses du travail. Au-delà du calculateur proprement dit, le site du Seco qui le propose fournit toute une série d'informations destinées aussi bien aux entreprises suisses qu'aux entreprises étrangères. Les travailleurs peuvent également y trouver leur compte.

Des commissions tripartites cantonales surveillent le marché du travail suisse à cet égard et peuvent contrôler les entreprises suisses et étrangères. Si elles constatent une sous-enchère abusive et répétée aux salaires usuels dans la localité, la profession et la branche, les commissions peuvent proposer l'édiction à durée limitée de salaires minimaux. (ats/nxp)