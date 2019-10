Les avocats de Carlos Ghosn ont présenté jeudi leur ligne de défense face aux inculpations touchant l'ex-patron de Renault et Nissan, accusant les procureurs «d'actes illégaux» et demandant l'annulation des poursuites, selon un communiqué. Selon eux, les éléments qu'ils présentent aux juges «remettent fondamentalement en cause la probité et l'objectivité du dossier des procureurs».

Durant une audience préliminaire ce jeudi, «ils ont décidé de plaider la demande en nullité de l'ensemble la procédure contre leur client», est-il écrit dans ce document transmis à l'AFP.

L'équipe de défense (composée de nombreux avocats au Japon, en France, aux Etats-Unis) reprend les arguments déjà avancés par Carlos Ghosn, considérant que leur client est victime de «manoeuvres illégales des procureurs commencées avant l'arrestation de Carlos Ghosn et qui se poursuivent encore aujourd'hui».

«Collusion»

Selon les avocats, existe dès l'origine «une collusion avec des dirigeants de Nissan et des fonctionnaires du Meti (ministère japonais de l'Industrie, ndlr) afin de l'écarter de l'Alliance et de contrarier le projet d'intégration renforcée entre Nissan et Renault». Et d'ajouter que «les poursuites engagées par les procureurs, qui étaient politiquement motivées depuis le début, sont fondamentalement biaisées». Ils en déduisent que «cette affaire n'aurait jamais dû donner lieu à des poursuites pénales».

Carlos Ghosn avait été arrêté le 19 novembre 2018 à son arrivée dans la capitale japonaise. Il a passé au total 130 jours en détention provisoire. Relâché sous caution au printemps, il est actuellement assigné à résidence à Tokyo où il prépare sa défense depuis mai, avec ses avocats. Il est sous le coup de quatre chefs d'inculpation. Sollicité jeudi par l'AFP, le parquet a refusé tout commentaire.

«Si la nullité de la procédure n'était pas reconnue, Carlos Ghosn sera prêt à démonter vigoureusement chacune des charges invoquées à son encontre. Carlos Ghosn est innocent des accusations lancées contre lui», concluent les défenseurs. (afp/nxp)