La filiale helvétique de Coca-Cola HBC, embouteilleur franchisé du géant américain, compte booster ses bénéfices dès le mois d'avril prochain, rapporte vendredi le «TagesAnzeiger». Or au lieu d'opter pour la traditionnelle augmentation de prix, la firme a préféré réduire la taille de ses bouteilles.

A l'avenir, les bouteilles en PET de 500 millilitres seront amincies de sorte à n'en contenir plus que 450 millilitres. Le prix, lui, restera inchangé. Selon le journal alémanique, cela équivaut à une augmentation du prix de 11%. La bouteille de 1 litre, elle, disparaîtra même totalement du marché. Elle sera remplacée par une version plus petite de 750 millilitres.

«Augmentation cachée»

Le service de presse de la multinationale explique soutenir la place économique suisse tout en devant gérer des coûts en augmentation au cours des dernières années. Il estime par ailleurs que ses prix restent malgré tout compétitifs.

Prisca Birrer-Heimo, présidente de la fondation alémanique des consommateurs, s'insurge: «Il s'agit d'une augmentation de prix cachée puisque le produit en soi ne semble pas changer». Coca-Cola n'a pas souhaité réagir à ces reproches.

Coop et Migros sont les deux plus grands clients de Coca-Cola en Suisse. Contactés, les distributeurs sont restés évasifs et n'ont pas souhaité dire s'ils allaient adapter les prix. Prisca Birrer-Heimo ne pense pas que ce sera le cas. (Le Matin)