Cotée en Bourse, Alpiq SA ne peut pas faire de commentaires sur les procédures en cours. Sa porte-parole, Christel Varone, précise cependant: «Alpiq a annoncé sa décision d’ouvrir certains secteurs à des investisseurs en 2017 déjà, notamment à l’occasion de la publication des résultats semestriels.» La firme poursuit sa politique de désinvestissement visant à réduire sa dette. Elle confirme que certains secteurs seront ouverts à des investisseurs courant 2018. Les acquéreurs pourront prendre le 100% d’un «portefeuille attractif d’activités innovantes et rentables dotées d’un potentiel de croissance». Le bas niveau des prix sur les marchés de gros et la réglementation asymétrique du marché obligent la société à répondre à ces défis financiers.

Après avoir tenté de vendre ses barrages en 2016, sans succès, le géant de l’électricité Alpiq (6 milliards de fr. de chiffre d’affaires en 2016) veut monnayer la partie rentable de ses activités dans l’ingénierie et le bâtiment. Pour rappel, Alpiq SA est né de la fusion, en 2009, d’Électricité Ouest suisse (EOS Holding) et d’Atel (Aar et Tessin Électricité), et de la venue du français EDF pour environ un quart du capital. À travers EOS, les villes et les cantons romands en détiennent environ un tiers.

Depuis 2009, l’action a perdu 90% de sa valeur. Hier, 24 heures parlait de «démantèlement» en révélant qu’Alpiq voulait vendre ses secteurs actifs dans le monde de l’ingénierie et de la construction en Suisse, mais aussi à l’étranger. La décision devrait être prise au mois de mai lors de l’assemblée générale.

Une vente jusqu’à 1 milliard

Le conseiller national vaudois Daniel Brélaz, fin observateur du marché de l’électricité, s’étonne de cette fuite avant l’assemblée, même si «l’idée de vendre cette partie rentable d’Alpiq n’est pas nouvelle. On en parlait déjà il y a cinq ans. C’est la poule aux œufs d’or du groupe, mais elle ne fait pas partie du core business de la production.»

Aujourd’hui, en 2018, il estime que cette transaction est sans doute la dernière solution pour qu’Alpiq puisse tenir encore quelques années. «Tout dépend du prix qu’elle peut en tirer. S’il est de nature à éliminer le problème de la dette, ce pourrait être une planche de salut. Cela pourrait être de l’ordre de 600 à 700 millions de francs.»

L’année dernière l’endettement net d’Alpiq se montait à 726 millions de francs. Qui pourrait acheter ces activités, qui emploient les trois quarts des quelque 8500 employés de l’entreprise, dont plus de la moitié en Suisse? «Ce peut être un grand groupe européen, observe le Vaudois, peut-être même les Chinois, ils en ont les moyens. Ce pourrait aussi être un groupe suisse. C’est un appel d’offres: si un groupe estime que ce sont des services d’avenir et l’occasion d’une bonne diversification, le prix pourrait atteindre le milliard.»

Daniel Brélaz fait également dépendre l’avenir d’Alpiq de l’amortissement du projet de pompage-turbinage de Nant de Drance (VS,) – où Alpiq est partenaire avec les CFF –, qui n’a pas tenu ses promesses. «La plus-value du pompage-turbinage n’est de loin pas celui espéré, soit de produire le kWh à 10 ct.»

Plusieurs paramètres en jeu

Pour le conseiller national, c’est un pari sur l’avenir de la production. «Si, par malheur, les prix ne remontent pas d’ici à trois ou quatre ans, Alpiq peut partir en faillite comme n’importe quelle société anonyme. Mais, en réduisant sa dette et avec une légère remontée des prix, elle peut franchir ce cap.»

À partir de là, le spécialiste n’est pas plus devin que les autres face aux nombreuses inconnues du marché. «D’ici à 2022, l’Allemagne doit abandonner le nucléaire; il y aura aussi moins de centrales à charbon si le couple franco-allemand tient ses promesses. On peut espérer que le prix du kWh remonte à 7 ct. pour l’hydraulique. Il y a de bonnes chances que, dans cinq ans, cela aille mieux».

Finalement, l'écologiste observe aussi le développement de batteries de stockage plus performantes ou celui des cellules de pérovskite (une «peinture» photovoltaïque au rendement prometteur). Si ces nouvelles technologies s’imposent, le rendement de l’hydraulique pourrait en pâtir… (Le Matin)