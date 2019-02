Les ventes du commerce de détail ont reculé en décembre. Les chiffres d'affaires s'affichent en recul aussi bien par rapport à novembre qu'en comparaison annuelle et tant en termes nominaux que réels (tenant compte de l'inflation).

Sur douze mois, les ventes s'affichent en baisse de 0,1% sur une base nominale et de -0,3% en termes réels et corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La baisse est également de 0,3% par rapport à novembre, en termes nominaux et corrigés des variations saisonnières, précise le communiqué.

La diminution touche de plein fouet le non alimentaire. L'OFS signale un recul de 2,2% dans ce secteur en termes nominaux et de 1,8% en termes réels par rapport à décembre 2017. En revanche, les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 2,7% en termes nominaux ( 1,4% en termes réels) sur douze mois.

Par rapport à novembre, corrigés des variations saisonnières et sans les stations-service, les ventes se sont réduites de 0,6% aussi bien en termes nominaux que réels. Cette évolution négative par rapport à novembre concerne aussi bien les denrées alimentaires, boissons et tabac (-1,2% en termes réels) que le non alimentaire (-0,5%). (ats/nxp)