Conforama est le leader européen de l'équipement de maison. Il gère en tout 337 magasins dans 8 pays, dont 22 en Suisse et 235 en France. Il emploie 14'000 collaborateurs, dont 1100 en Suisse et réalise un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros.

C’est l’inquiétude chez les salariés français de Conforama. En effet, selon BFM Business, l’actionnaire sud-africain Steinhoff, propriétaire de l'enseigne, préparerait la vente du célèbre distributeur de meubles. La cession, donnée en gestion à la banque Rothschild, devrait même aboutir d’ici cet été. Elle pourrait conduire à la suppression d'au moins 2000 emplois, dont la majeure partie dans l’Hexagone.

Sous pression de ses créanciers

Selon BFM Business, les activités françaises de Conforama, qui pèsent pour deux tiers dans les résultats de la marque, ont perdu plus de 100 millions d’euros l’an passé. Le distributeur souffrirait face à Ikea et au commerce en ligne. En outre, Steinhoff est sous la pression de ses créanciers après la découverte de plusieurs milliards d’euros d'irrégularités sur plusieurs années. Ses filiales américaine et britannique ont déjà subi de lourdes restructurations.

Conforama Suisse confiant

Côté suisse, où Conforama exploite 22 filiales et emploie 1100 collaborateurs, la nouvelle a déstabilisé le personnel. La direction a dû rassurer tout le monde mercredi. Car le directeur général Patrice Dupasquier n'est pas inquiet. «Oui j'ai été informé de la situation en France. Ce qu'il se passe avec Steinhoff mijotait depuis un moment», confirme-t-il. Mais il l'affirme avec force: «Il n'y aura pas de fermeture en Suisse. Au contraire, on a même ouvert récemment trois magasins, dont une à Viège (VS)», rappelle-t-il.

Selon le directeur, Conforama, dont le siège est à Ecublens (VD), est en bonne santé et «beaucoup pourraient envier sa situation». L'enseigne est même en train de recruter du personnel, rappelle-t-il. De gros investissements ont en outre été consentis pour la refonte du site web. Par ailleurs, Patrice Dupasquier affirme ne pas souffrir, comme en France, des ventes en ligne ou de la concurrence d'Ikea. «Nous sommes présents en Suisse depuis 1976, nous avons donc eu le temps de nous y habituer».

Mais que va-t-il se passer si Steinhoff arrive à vendre l'enseigne comme le groupe sud-africain le souhaite? «C'est un secret de polichinelle, nous serons un jour ou l'autre vendus», reconnaît Patrice Dupasquier. Mais selon lui, Conforama Suisse n'a rien à craindre car ses filiales se portent très bien et seront sans doute reprises telles quelles par le futur acquéreur.

(nxp)