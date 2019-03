En collaboration avec le BPA, bureau de prévention des accidents, Coop Brico Loisirs rappelle mardi le vélo enfant «Leopard Dynamite 24 pouces» en raison d'un risque de chute et d'accident. Le prix d'achat sera remboursé aux clients concernés.

Le BPA et Coop Brico Loisirs annoncent que, «dans le pire des cas, le guidon peut se détacher en raison d'une pièce défectueuse et entraîner ainsi un risque de chute et d?accident».

Le rappel concerne le vélo enfant «Leopard Dynamite 24 pouces», vendu à 379 francs et portant le numéro d'article 6.305.883. Ce vélo était en vente dans les Coop Brico Loisirs depuis début février 2019. Les vélos achetés avant cette date ne sont pas concernés.

Les clients concernés sont priés de ne plus utiliser ce vélo et de le rapporter dans un Brico Loisirs. Le prix de vente leur sera remboursé ou déduit du montant d'achat d'un vélo neuf. (ats/nxp)