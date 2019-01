Salt doit faire face à un nouveau revers. Son client Coop Mobile a opté pour le réseau mobile de Swisscom avec effet immédiat. Le troisième opérateur suisse a perdu un client d'importance, après le départ de l'opérateur UPC.

Chez UPC, les clients seront automatiquement redirigés sur le réseau Swisscom alors que pour Coop Mobile, ils devront résilier eux-mêmes, a indiqué Coop mercredi dans un communiqué. UPC fait preuve d'un meilleur service client, a jugé le spécialiste des télécommunications Ralf Beyeler du comparateur Moneyland.

Nouveau contrat

Pour cette raison, Ralf Beyeler doute que beaucoup de clients fassent le pas et changent massivement pour la nouvelle offre de Coop Mobile. En outre, les clients doivent respecter les délais de résiliation sinon ils se verront imposer des frais.

Pour pouvoir rester chez Coop, les clients devront signer un nouveau contrat pour rejoindre le réseau Swisscom. S'ils ne le font pas, ils resteront à leurs conditions actuelles chez Salt avec un nouvel abonnement, le «Salt Swiss Flat». Aucun changement de carte SIM n'est nécessaire, toutefois, ils ne pourront plus collecter des points de fidélité.

Pas de vague de départs en vue

«Il sera difficile de convaincre les Suisses, peu enclins au changement, d'opter pour l'offre de Swisscom», considère Ralf Beyeler dans une conversation avec AWP. Le directeur de Salt, Pascal Grieder, est du même avis: «Les clients sont toujours chez nous». Rien ne changera pour eux.

Pour cette raison, Pascal Grieder ne s'attend pas à une vague de départs, les effets resteront très faibles sur le chiffre d'affaires.

Changement brutal

En plus, Salt a ajouté une cerise sur le gâteau: les abonnements profiteront des données illimitées jusqu'à la fin de l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quant à savoir si cela sera reconduit l'année prochaine, Pascal Grieder a indiqué n'avoir aucun doute de la capacité de Salt à proposer des offres attrayantes.

Le changement a été brutal, Coop ayant terminé la collaboration mardi en raison de perceptions différentes sur la poursuite du partenariat, a expliqué Pascal Grieder. Les clients ont été informés mercredi via leur téléphone.

Salt a vendu pendant près de 14 ans des abonnements mobile et des offres prépayées sous le nom de Coop. Pascal Grieder s'est refusé à révéler le chiffre d'affaires et le nombre de clients générés par ces offres. Désormais, Salt ne vend des abonnements sous une marque extérieure plus que pour La Poste. (ats/nxp)