Toute une série de grands distributeurs européens ont actuellement une dent contre Nestlé. En cause: de mauvaises conditions d'achat. C'est du moins l'avis de Coop, le géant allemand Edeka ou encore l'enseigne française de grande distribution Intermarché, tous membre d'une alliance nommée Agecore. A la mi-février, les hostilités avaient mené au boycott d'environ 150 produits de la multinationale vaudoise, révélaient notamment la «Tribune de Genève» et «24 Heures». Interrogé à l'époque par les deux journaux romands, un responsable presse de Coop avait expliqué: «Nous ne voulons pas être désavantagés vis-à-vis de distributeurs d’autres pays. Nous exigeons des prix équitables et des conditions réelles de partenariat. C’est seulement comme ça que nous pouvons offrir un assortiment attrayant à notre clientèle.»

«Les négociations sont en cours»

Des recherches de «20 Minuten» montrent désormais que la situation n'est pas près de se calmer. Comme Nestlé continue à camper sur ses positions, les membres de l'alliance Agecore ont décidé de bannir davantage d'articles de leurs étals. Urs Meier, porte-parole de Coop, confirme: «Actuellement, environ 200 produits Nestlé sont bannis de notre assortiment.» Concrètement, cela signifie que le distributeur bâlois a viré environ 50 nouveaux articles au cours des dernières semaines. Les observations faites dans les filiales montrent que ce sont avant tout les produits Thomy, le condiment Maggi, certaines pizzas Buitoni ou encore Cailler Perles qui sont concernés. «Les négociations sont en cours. Nous ne pouvons pas davantage nous exprimer sur l'affaire», conclut Urs Meier.

No comment chez Nestlé

Reste que l'enjeu de ces négociations est de taille, tant pour Nestlé que pour les distributeurs. Selon la revue spécialisée «Lebensmittelzeitung», un dixième du chiffre d'affaires européen de la multinationale vaudoise dépendrait des membres d'Agecore. Les détaillants, eux, risquent de réduire de 30% le bénéfice réalisé avec les produits Nestlé. Selon des estimations de la Banque cantonale zurichoise, ces 30% correspondraient à environ 600 millions de francs.

Depuis le début du conflit, Nestlé n'a pas voulu s'exprimer sur l'affaire. (Le Matin)