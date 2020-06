Après une longue résistance, les grands distributeurs Migros et Coop ont décidé d’imprimer, à titre d’essai, le Nutri-Score sur certains produits de leur assortiment, rapporte la «SonntagsZeitung».

Le Nutri-Score permet de classifier les aliments et boissons selon leur profil nutritionnel à l’aide d’un code couleur allant du vert foncé (A) au rouge (E). Coop affichera le Nutri-Score sur les produits de la gamme végétarienne Délicorn, tandis que Migros l’apposera sur les produits surgelés de Pelican et les aliments végétariens de la marque Cornatur.

Les organisations de protection des consommateurs réclament depuis longtemps l’introduction généralisée du Nutri-Score. Celui-ci évalue l’aliment en entier en tenant compte des nutriments positifs et des autres moins favorables. Le résultat est montré sur une échelle de cinq couleurs associée à des lettres de A à E. Il a été développé par des scientifiques indépendants et il est soutenu par les autorités françaises, belges et maintenant aussi espagnoles, allemandes, néerlandaises et luxembourgeoises, rappelle ainsi la FRC.

ATS/NXP