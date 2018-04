Entamant sa dernière année de transformation, Credit Suisse a dopé ses résultats au premier trimestre 2018. Le numéro deux bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 694 millions de francs, en hausse de 16% au regard de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôts pour le trimestre sous revue s'établit à 1,05 milliard de francs, soit un bond de 57% sur un an, annonce mercredi Credit Suisse. La rentabilité affichée dépasse les attentes des analystes, hissant de près de 4% le titre de la grande banque à l'ouverture de la Bourse suisse.

Idem pour le résultat d'exploitation, en hausse de 2% à 5,6 milliards de francs. Dans la gestion de fortune, l'afflux net trimestriel d'argent frais atteint 14,4 milliards de francs, un pic sur les 7 dernières années et un bond de 20% sur un an.

Réductions de coûts

Sur le front des économies, l'établissement aux deux voiles inscrit des réductions nettes supplémentaires de coûts de 0,2 milliard de francs, soit la base de coûts trimestrielle «la plus basse de ces 5 dernières années». L'objectif reste celui d'une base de coûts opérationnelle inférieure à 17 milliards en 2018.

«Les résultats du premier trimestre nous placent en bonne voie pour la troisième et dernière année de notre restructuration», signale le patron de la banque Tidjane Thiam, cité dans le communiqué. «Notre objectif était de faire de 2018 l'année de l'accélération de notre performance», souligne-t-il.

Banque refaçonnée

Appelé à reprendre la barre en juillet 2015, Tidjane Thiam estime avoir refaçonné la banque en moins de trois ans. Il en veut pour preuve la croissance dans les affaires de gestion de fortune et la banque d'investissement utilisant moins de capital. Ensemble, elles ont généré au premier trimestre près de 80% des revenus des activités de base, contre 41% voici trois ans.

Dans le détail, la banque suisse universelle (SUB) affiche une performance record depuis 2015. Son bénéfice avant impôt - ajusté des effets exceptionnels - a grimpé de 15% sur un an à 554 millions de francs. Malgré les effets de change négatifs, la gestion de fortune internationale (IWM) a bien démarré l'exercice, avec un bénéfice avant impôts adapté étoffé de 45% à 474 millions.

La division dédiée à l'Asie/Pacifique a elle aussi fait mieux que l'année précédente, avec un résultat avant impôts ajusté de 288 millions de francs. A Global Markets, la rentabilité a stagné même si la division a engrangé des produits records depuis le début de sa restructuration en 2016.

La retenue de l'activité clientèle a par contre affecté la banque d'investissement et les marchés de capitaux (IBCM). Tant les revenus que le bénéfice avant impôts - toujours ajusté - sont en recul.

Confiant

«Nous nous rapprochons des niveaux de rentabilité d'avant la restructuration, mais avec un mix d'affaires de meilleure qualité et plus efficient en termes de capital», juge Tidjane Thiam. S'il s'attend à ce que les facteurs géopolitiques marquent l'activité clientèle cette année, il confie dans le potentiel de croissance de la gestion de fortune et de la banque d'investissement.

Au plan des objectifs, celui de ratio des fonds propres durs s'établit à 12,9% au terme du 1er trimestre. Quant au rendement pour les actionnaires, il ressort à environ 8%, contre 6,5% une année plus tôt. Le taux d?imposition du groupe devrait tendre vers 25% environ pour 2019, précise encore la banque. (ats/nxp)