La perte nette essuyée l'an dernier par Credit Suisse n'est pas restée sans effet sur les salaires de ses dirigeants. Directeur général de la 2e banque helvétique, Tidjane Thiam, a vu sa rémunération se réduire à 9,7 millions de francs, contre 10,24 millions en 2016. Sur la base des jours ouvrés en 2017, il a ainsi empoché près de 40'000 francs par journée.

Pour l'exercice sous revue, les douze membres de la direction générale de la banque sise à Zurich se sont partagés 69,9 millions de francs, ressort-il du rapport sur les rémunérations dévoilé vendredi par Credit Suisse en parallèle à son rapport de gestion 2017. En 2016, les 13 hauts dirigeants de l'établissement avaient empoché 73,1 millions.

Quant aux douze administrateurs de Credit Suisse, ils se voient verser une rémunération totale de 11,456 millions de francs pour la période courant de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017 à celle de cette année. Il y a un an, cette somme, partagée entre les 13 membres composant l'organe de surveillance, s'était montée à 10,97 millions.

Urs Rohner, le président du conseil d'administration de Credit Suisse, touchera cette année 4,27 millions de francs. Il y a douze mois, ce montant s'était inscrit à 3,98 millions.

Troisième perte consécutive

Pour mémoire, Credit Suisse est resté englué l'an dernier dans les chiffres rouges pour un 3e exercice consécutif, malgré la croissance des affaires et les progrès opérationnels. La banque de la Paradeplatz a essuyé une perte nette de 983 millions de francs, plombé par des charges d'impôts sur le bénéfice à hauteur de 2,7 milliards liées à la réforme fiscale américaine.

Le bénéfice avant impôts déclaré s'est en revanche inscrit dans le noir à hauteur 1,8 milliard de francs, 4 milliards de plus qu'en 2016. Ce dernier exercice s'était soldé sur un débours avant impôts de 2,3 milliards et une perte nette de 2,7 milliards, après un plongeon dans le rouge de 2,94 milliards un an auparavant.

L'an dernier, les salaires versés aux dirigeants de Credit Suisse au titre de l'exercice 2016, en particulier celui attribué à Tidjane Thiam, avaient suscité la fronde de certains actionnaires. Face à ce mouvement d'humeur, la banque aux deux voiles avait alors raboté la rémunération du Franco-Ivoirien de 11,9 à 10,24 millions de francs.

L'assemblée générale qui avait suivi s'était révélée mouvementée. Reste que malgré une pluie de critiques et de nombreuses interventions d'actionnaires, toutes les propositions du conseil d'administration, en particulier les rémunérations, avaient été avalisées par les quelque 1600 actionnaires présents.

Sergio Ermotti mieux loti

A titre de comparaison, le patron d'UBS, Sergio Ermotti, a gagné l'an dernier 14,2 millions de francs, contre 13,2 millions en 2016. La direction générale du numéro un bancaire helvétique, également composée de douze membres, a touché une rémunération globale de 99,9 millions, contre 97,9 millions en 2016.

Quant au conseil d'administration de la banque aux trois clefs, il s'est vu octroyer 13,13 millions de francs, contre 13,22 millions en 2016. Le président de l'organe de surveillance, Axel Weber, a gagné 6,03 millions. En 2016, il avait empoché près de 6,07 millions.

Dans son rapport de gestion, publié le 9 mars dernier, le numéro un bancaire helvétique a précisé encore avoir augmenté ses provisions pour litiges et pour la réglementation l'année passée. UBS a procédé à ce relèvement après la publication de ses résultats au quatrième trimestre 2017 le 22 janvier.

Cette augmentation a impacté le bénéfice de l'établissement réalisé en 2017. Ainsi, le résultat avant impôts a diminué de 141 millions de francs à 5,27 milliards. Et le bénéfice net a reculé de 112 millions à 1,05 milliard, contre 3,2 milliards en 2016. La performance de l'an dernier a aussi subi l'impact de la réforme fiscale américaine. (nxp)