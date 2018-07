Facebook et la réalité virtuelle (VR), c’est une vieille histoire. En 2014, Mark Zuckerberg avait eu un certain flair en déposant 2 milliards de dollars sur la table pour acquérir le casque Oculus Rift. Et si, quatre ans plus tard, la VR n’a pourtant toujours pas vraiment décollé, il y croit malgré tout dur comme fer.

C’est même aujourd’hui du côté de Zurich que sa firme développe le futur de la technologie. «Si cette dernière n’a pas encore séduit le grand public, c’est d’une part à cause du manque de contenus, nous explique Fabian Wenner, cofondateur de Sensoryx, une start-up zurichoise qui vient de lancer une paire de gants permettant de saisir des objets dans les mondes virtuels. Mais aussi à cause de la lourdeur du matériel encore requis, et c’est en quoi le nouveau casque de Facebook risque d’être intéressant.»

Nom de code: Santa Cruz

Il y a deux ans, le réseau social débarquait dans la ville du bord de la Limmat en acquérant le spin-off de l’EPFZ, Zurich Eye, convainquant ses dix ingénieurs spécialisés de rester y travailler. Objectif: implémenter leur technologie – permettant aux machines de percevoir leur environnement et de s’y orienter – à leur futur casque de réalité virtuelle. Nom de code: Santa Cruz. Un objet qui commence aujourd’hui à se dévoiler et qui fonctionnera en 6DoF, soit en six degrés de liberté de mouvements. Traduction? Contrairement au casque Oculus Go (disponible en Suisse depuis quelques semaines), qui se contente d’offrir une vision à 360°, sans possibilité de s’y déplacer (3DoF), Santa Cruz permettra de se mouvoir à l’intérieur d’espaces virtuels dans toutes les directions possibles.

Le tout en évoluant soi-même à l’intérieur de son salon ou de sa chambre, comme avec le Rift, mais cette fois sans câble nous reliant à une unité centrale. Ici, quatre caméras positionnées à chaque coin du casque se chargeront de repérer nos déplacements en nous indiquant la position de nos murs et de nos meubles.

Sortie du joujou? Pas avant l’an prochain. Mais les bureaux de Zurich sont visiblement en pleine effervescence avant une probable présentation les 26 et 27 septembre prochains, à la conférence annuelle de Facebook, l’Oculus Connect 5. Jusqu’ici installé à la Bahnhofstrasse, Facebook a récemment déménagé ses locaux au cœur de la SihlCity. «D’une capacité de 35 personnes, les bureaux sont maintenant passés à 60», reporte le «Handelszeitung». Et de préciser que «trois nouvelles personnes sont depuis embauchées tous les mois. Facebook ne recherche pas uniquement des experts en vision par ordinateur, mais également des doctorants ou des étudiants.»

Zurich, l’endroit où il faut être

Pas de doute: Zurich s’impose de plus en plus comme la capitale de la technologie en Suisse. Apple, Google, GoPro, IBM Research, Amazon et Microsoft y ont tous établi des centres de recherche. «Ce qui attire ces grandes compagnies, explique cette fois Rolf Adelsberger, l’autre cofondateur de Sensoryx, c’est avant tout la grande expertise des universités comme l’EPFZ, dont la renommée est maintenant internationale. Sans compter la qualité de vie en Suisse, autre facteur important pour ces entreprises.»

Cela suffira-t-il à la VR pour enfin décoller? Mark Zuckerberg a depuis toujours cette vision d’un monde social virtuel où l’on pourrait évoluer à loisir. Deux récentes applications permettent d’ailleurs déjà de s’y plonger: on rencontre nos amis équipés d’un casque VR avec «Facebook Spaces» et l’on regarde la télé avec «Oculus TV», pour l’instant seul, mais bientôt avec ces mêmes amis. En tous les cas, le patron de Facebook, aujourd’hui 3e personne la plus riche du monde selon Bloomberg, garde son cap initial. En octobre dernier, il annonçait vouloir convertir un milliard d’utilisateurs à la réalité virtuelle. (Le Matin)