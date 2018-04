La demande pour des maisons individuelles a encore augmenté l'an passé en Suisse, au détriment des appartements en propriété. La région genevoise enregistre les prix de vente moyens les plus élevés, le double que ceux de l'espace Mittelland.

Dans l'ensemble de la Suisse, quelque 30'100 annonces de vente pour des maisons individuelles ont été publiées l'an passé sur Internet, soit 3% de plus qu'en 2016, indique jeudi une étude du portail homegate.ch et de l'institut suisse de l'économie immobilière. La durée de publication a elle diminué de 103 à 95 jours en moyenne, signe d'une vigoureuse demande.

On croyait voici quelques années la maison individuelle dépassée. On misait sur les appartements comme modèle de propriété du futur. Or c'est l'inverse qui se produit, constatent les auteurs. En moyenne, il faut 103 jours pour vendre un appartement. Même si elle est plus coûteuse et plus difficile à financer, les Suisses préfèrent la maison familiale.

Dans un pays au tissu bâti de plus en plus densifié, la distance physique par rapport aux voisins et un jardin pour les enfants prennent toujours plus d'importance, explique Peter Ilg de l'institut suisse d'économie immobilière, cité dans le communiqué. En outre, acquérir une parcelle alors que le terrain se raréfie est vu comme un investissement sûr à long terme, selon lui.

Durées réduites

Sans surprise, c'est dans la région zurichoise que les objets s'écoulent le plus vite. La durée moyenne d'une annonce s'y réduit à 53 jours. En Suisse orientale, les maisons trouvent preneur après 64 jours en moyenne seulement.

A l'inverse, la durée moyenne d'insertion atteint encore 104 jours dans le canton de Genève, contre 116 jours l'an dernier, ce qui démontre bien une nette détente. Dans le canton de Vaud, il faut compter 105 jours et au Tessin 123. A l'exception de la Suisse centrale, la durée moyenne s'est réduite dans toutes les régions examinées par l'étude.

Côté prix, une maison individuelle se vendait à 10'200 francs le mètre carré en moyenne dans l'agglomération genevoise l'an passé, contre 10'500 francs un an auparavant. Dans l'espace Mittelland, il fallait débourser pratiquement la moitié, le mètre carré s'y négociant en moyenne à 5400 francs.

En Suisse centrale, les prix exigés tournent autour de 8700 francs le mètre carré en moyenne. A 8600 francs pour la même surface, l'agglomération zurichoise ne vient qu'en 3e place. (ats/nxp)