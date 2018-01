Dans une lettre remise samedi à Apple, Jana, un fond activiste de premier plan, et CaISTRS, un des plus importants fonds de pension américain, demandent à la première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière de réfléchir à la mise au point d'un logiciel permettant aux parents de limiter l'utilisation du téléphone de leurs enfants.

Jana et CaISTRS, qui détiennent quelque deux milliards de dollars de titres Apple - soit 0,2% de la capitalisation boursière du groupe - ont également demandé à l'entreprise d'étudier l'impact sur la santé mentale d'une utilisation excessive d'un téléphone.

Apple a précisé que, depuis 2008, les logiciels installés sur ses iPhone permettaient aux parents de contrôler à quels jeux, films, applications et autres contenus leurs enfants pouvaient avoir accès.

«Nous réfléchissons vraiment à la manière dont nos produits sont utilisés et de l'impact qu'ils ont sur les utilisateurs et leur entourage», souligne le groupe dans un communiqué. «Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et nous sommes déterminés à répondre, voire à dépasser, les attentes de nos clients, surtout quand il s'agit de protéger les enfants.»

La moitié des adolescents américains ont le sentiment d'être dépendants de leur téléphone portable et disent se sentir comme obligés à répondre tout de suite à des messages, selon une enquête menée en 2016 auprès d'enfants et de parents par Common Sense Media, une organisation à but non-lucratif en faveur de médias et de technologies sans danger pour les enfants. (ats/nxp)