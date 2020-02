La compagnie aérienne Air New Zealand a annoncé mercredi qu'elle envisageait de doter de capsules-dortoirs sa classe économique, une initiative destinée à améliorer le confort des passagers sur les vols long-courriers.

La compagnie, qui opère certains des vols les plus longs du monde, a déclaré que son projet, baptisé «Economy Skynest», visait à introduire la technologie «pod-bed» (capsule-dortoir) à bord de ses avions.

Une des principales sources d'inconfort en classe économique «est le fait de pas pouvoir s'allonger», a expliqué Mike Tod, directeur marketing de la compagnie aérienne, assurant que le projet «Economy Skynest» est une solution.

Ces capsules sont dotées de six couchages, séparés par des rideaux, pour préserver l'intimité des passagers. Les lits mesurent 2 mètres sur 58 cm, et sont dressés de draps, de couvertures, accompagnés d'un oreiller et de bouchons d'oreille.

Les voyageurs pourront pré-réserver des tranches horaires pour se reposer au cours d'un long vol dans les quelques capsules qui équiperont la classe économique.

Ce concept ne sera cependant pas introduit avant au moins un an. La compagnie aérienne doit encore le faire valider par les régulateurs. Le concept «Economy Skynest» «change la donne à bien des égards», a déclaré une porte-parole de Air New Zealand qui envisage de le commercialiser auprès d'autres compagnies. (AFP/nxp)