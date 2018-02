Si le papier ne fait peut-être plus partie des plans d’avenir des éditeurs, les médias eux-mêmes leur sont-ils indispensables? «L’édition représente 60% du chiffre d’affaires de Tamedia, dit Serge Reymond. Il y a toujours un marché pour de l’information certifiée et nous avons des marques formidables pour la diffuser. Nous voulons assurer la pérennité de toutes nos marques. Nous avons la niaque, nous allons continuer à nous battre!»

Un discours conquérant qui ne convainc pas tout le monde. Les diverses manifestations de soutien à la presse romande laissent plutôt entendre que l’information serait devenue trop fragile pour rester dans les seules mains des éditeurs. Mais comment faire? Les pistes sont nombreuses.

Intéresser les jeunes

Ils ne lisent plus les journaux. «Les jeunes à mon époque non plus», rétorque le réalisateur Frédéric Gonseth, 67 ans. Lui, qui a tourné «Le printemps de la presse» sur la mort de L’Hebdo, était à la base parti interroger les jeunes pour savoir s’ils seraient prêts à payer pour l’info. «Ils reçoivent bien davantage d’informations que nous, gratuitement, mais pas forcément fiables. Du coup, ils découvrent le travail de vérification.»

Le journaliste Nicolas Willemin pense aussi que les jeunes veulent des explications. «Mais pas sur du papier. Plutôt sous forme de tutos. Or, aujourd’hui, ce type de vidéos enrichit Google et Facebook. Les jeunes sont prêts à payer, ils le font pour la musique sur Spotify ou les séries sur Netflix.» Celui qui trouvera la forme adéquate pourrait bien décrocher le jackpot. «Mais ce que je crains, c’est que, d’ici-là, il n’y ait plus de journalistes pour la produire. Or la plus-value, ce sont eux», estime Frédéric Gonseth. Pour ne pas rompre trop vite ce fil ténu entre les médias et les jeunes, les sensibiliser aux journaux et à l’info dans les écoles reste une solution valable.

Subventionner la presse

Radio et télé ne doivent plus être les seuls à être financés par le public. C’est une idée de moins en moins taboue, même si elle peut paraître gonflée au moment où la redevance est remise en question avec «No Billag». Si la Confédération n’a pas (encore) de base légale pour soutenir directement les journaux papier, elle envisage de le faire pour les médias électroniques dans sa future loi les concernant.

La conseillère aux États Géraldine Savary (PS/VD) va, elle, déposer à la session de février un postulat afin que l’ATS devienne un service public. Soit en rachetant l’agence aux éditeurs privés, soit en créant une nouvelle agence. Elle serait financée par une partie de la redevance (30 millions).

Jeudi dernier, le Conseil d’État vaudois a apporté son soutien à une subvention venant de la redevance pour l’ATS qui, à ses yeux, a vocation de service public. Il demande en outre que les cantons soient associés à la définition des prestations que l’agence devrait fournir en échange de cette subvention.

Pour Serge Reymond, l’aide directe aux médias ou leur rachat par des milliardaires comme l’a fait le patron d’Amazon aux États-Unis avec le Washington Post, même si c’est à travers une fondation, met en question leur indépendance. «Personne ne donne de l’argent sans contrepartie. En cas de parrainage, il faudrait des règles strictes et transparentes vis-à-vis des lecteurs. Les soutiens indirects, s’ils profitent à tous les médias, sont beaucoup plus indiqués.»

Subventionner les imprimeries

Les rotatives ne sont plus rentables, il faut les aider. Soit on donne une subvention indirecte, soit l’État les rachète pour les exploiter à perte. «Le marché n’est peut-être pas si fini que ça, constate l’historien Alain Clavien. Si le groupe français Hersant annonce l’ouverture d’un centre d’impression à Monthey en 2019, c’est qu’il y croit encore.»

Les journaux aux journalistes

Les journalistes doivent se prendre en main et créer une sorte de mouvement pour des médias libres, selon Frédéric Gonseth, lui-même coprésident de Fijou (Financer le journalisme). Cette association fondée en octobre 2017 vise à récolter des fonds tant pour aider les médias existants que pour en lancer de nouveaux.

Car oui, ces temps troublés n’empêchent pas la naissance de petits nouveaux. Notamment dans le domaine de la presse spécialisée, qui a peut-être davantage d’avenir. On citera notamment Ma Santé, bimestriel lancé en novembre dernier par Zeynep Ersan Berdoz, rédactrice en chef de Bon à Savoir. Il y a aussi Bon pour la tête, média en ligne né des cendres de L’Hebdo. Mais qui risque de se heurter au bassin de population trop petit en Suisse romande pour réussir ce que Mediapart a fait en France, selon Alain Clavien. «Il ne faudrait pas non plus créer des titres élitistes qui ne s’adresseraient qu’à quelques-uns.»

Taxer Internet

Reprendre au Web ce qu’il a pris aux journaux. Du moins en partie. Soit carrément en s’attaquant aux plus gros, aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). «On prendrait l’argent là où il est, explique Géraldine Savary. Mais il faudrait pouvoir le faire au minimum au niveau européen pour que cela fonctionne.» Un projet canadien visait, lui, à prélever chez chaque citoyen une taxe sur son abonnement Internet. Vu le prix déjà élevé, l’idée passe mal.

Aide à la distribution

Les journaux papier sont déjà subventionnés. Ils bénéficient en effet d’un tarif postal préférentiel. Mais on pourrait faire davantage. Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) propose que l’État finance la distribution matinale des quotidiens, qui arrivent aujourd’hui de plus en plus tard, ce qui encourage les désabonnements. Les solutions sont donc multiples. Pour Serge Reymond, la presse doit s’adapter à la société. «Nous n’avons pas de problème d’audience, jamais nos marques n’ont été autant suivies. Le défi est de produire de l’information qualitative plus efficacement et de mieux la commercialiser via les canaux digitaux.»

«Il y a beaucoup de lamentations, mais ni l’État ni le privé ne passent vraiment à l’action, selon Alain Clavien. Les politiques ont toujours défendu la gestion néolibérale en Suisse, pourquoi s’étonnent-ils aujourd’hui de ces pratiques.» Alors, de quoi demain sera-t-il fait? «L’avenir, c’est le contenu, pas le support», prédit Nicolas Willemin. (Le Matin)