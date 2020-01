Digitec Galaxus a poursuivi sa vigoureuse croissance l'an dernier. Affichant des ventes record durant les fêtes de fin d'année, lors des journées du «Black Friday» et du «Cyber Monday», ainsi qu'en Suisse romande, la place de marché en ligne contrôlée par Migros a vu son chiffre d'affaires franchir le cap du milliard de francs à 1,146 milliard, un bond de 16% au regard de 2018.

En ne considérant que les seules ventes de marchandises, les revenus ont augmenté de 14% à 1,082 milliard de francs, écrit jeudi l'entreprise zurichoise qui exploite le grand magasin en ligne Galaxus ainsi que le site Digitec, spécialisé dans l'électronique de loisir. Alors que le cap du milliard de francs de chiffre d'affaires a été franchi début décembre, Digitec Galaxus a aussi tiré profit d'une vigoureuse expansion en Suisse romande.

Expansion vigoureuse de Galaxus

De ce côté-ci de la Sarine, les ventes du détaillant en ligne, dont l'assortiment s'est étoffé de 2,8 à 3,2 millions de référence l'an dernier, se sont envolées de plus de 30%. Ventilés selon les secteurs, les revenus des catégories numérique, habitat et sport ont présenté les plus fortes croissances. Celles des montres et bijoux ainsi que du bricolage et jardin ont pour leur part enregistré l'expansion relative la plus élevée.

Si à l'image de l'exercice précédent Digitec, numéro un suisse du marché en ligne de l'électronique, a généré le plus important chiffre d'affaires, Galaxus a pu bénéficier d'une expansion plus vigoureuse. Après une phase de test achevée en novembre en Allemagne, le détaillant en ligne a lancé outre-Rhin son site Galaxus.de comprenant des produits électroniques, des articles ménagers et des jouets. L'assortiment y est passé de 50'000 à 180'000 référence.

Domaines d'investissement à définir

Estimant avoir réalisé une performance meilleure qu'attendue, Digitec Galaxus précise réaliser un chiffre d'affaires mensuel de plus d'un million d'euros (1,07 million de francs) en Allemagne. L'entreprise ainsi que sa maison-mère Migros décideront au printemps des prochains domaines d'investissement.

En Suisse, Digitec Galaxus ouvrira fin avril un nouvel entrepôt entièrement automatisé à Wohlen, lequel permettra de doubler les capacités dans le secteur des petits articles. Le site argovien devrait ainsi être en mesure d'expédier quotidiennement pas moins de 90'000 colis. (ats/nxp)