Le président américain Donald Trump a demandé vendredi à la Chine qu'elle supprime les tarifs douaniers sur les produits agricoles importés des Etats-Unis, soulignant que les discussions commerciales en cours se passaient bien.

«J'ai demandé à la Chine d'immédiatement supprimer toutes ses taxes sur nos produits agricoles (dont le boeuf, le porc, etc)», a écrit Donald Trump sur Twitter. Il a justifié sa demande par la bonne avancée des négociations menées actuellement par les deux pays, ainsi que par sa décision de reporter sine die la date butoir du 1er mars, à laquelle Washington devait relever les droits de douane sur les importations chinoises. «C'est très important pour nos formidables agriculteurs - et pour moi !», a-t-il ajouté.

