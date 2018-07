La compagnie à bas coûts Easyjet desservira depuis Bâle à partir de fin octobre et jusqu'en mars l'aéroport Santa Cruz de La Palma, l'île des Canaries située le plus à l'ouest de l'archipel. La desserte sera assurée deux fois par semaine, les mardis et samedis, indique le numéro deux du transport aérien en Suisse dans un communiqué.

Les réservations sont ouvertes dès ce jeudi sur le site de la compagnie à un prix d'appel de 32 francs par personne et par segment, hors frais de bagages. La Palma est la 66e destination desservie depuis l'EuroAirport par Easyjet, et la cinquième vers les Canaries, après Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote et Tenerife. (ats/nxp)