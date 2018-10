Quelques jours seulement après avoir trouvé un accord avec le gendarme boursier américain, la SEC, pour éviter des poursuites judiciaires pour «fraude», le patron de Tesla Elon Musk s'est moqué publiquement de l'institution dans un tweet jeudi.

«Juste pour dire que la Shortseller Enrichment Commission (littéralement la Commission d'enrichissement de l'investisseur à court-terme, NDLR) fait un super travail. Et le changement de nom est parfait», a écrit le tumultueux milliardaire sur son compte Twitter, son mode de communication favori.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!