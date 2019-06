SIX suspend certains services

L'opérateur de la Bourse suisse va suspendre certaines prestations à compter de lundi. Le service de SIX «Swiss European Best Bid Offer» (Swiss EBBO), qui permet d'obtenir des actions européennes supposément aux meilleures conditions, sera désactivé à partir du 1er juillet.



SIX va également suspendre le négoce de toutes les actions du segment «Sponsored Foreign Shares». Lancée en novembre 2014, cette offre permet d'échanger des actions étrangères dans un marché organisé par des «sponsors». L'opérateur de la Bourse suisse relève lesdits sponsors de leurs obligations, afin de ne pas les retenir sur un marché devenu illicite pour eux.



Les deux services pourraient être réactivés très rapidement si l'Union européenne venait à faire machine arrière au sujet de l'équivalence boursière, précise le communiqué.