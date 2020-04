Donald Trump a promis mardi de venir en aide à la filière gaz et pétrole, ravagée par la chute vertigineuse des prix du baril de pétrole, la faillite guettant des centaines d'entreprises déjà lourdement endettées. «Jamais nous ne laisserons tomber notre grande filière américaine du pétrole et du gaz», a assuré le président américain dans un tweet. Il veut donc mettre des «fonds à disposition pour que ces entreprises très importantes et les emplois soient garantis pour longtemps à l'avenir».

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!