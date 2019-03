Les autocars Eurobus sillonnent les routes suisses depuis environ neuf mois. Bien que leur fréquentation a augmenté, le directeur Roger Müri n'est pas apparu satisfait jeudi devant les médias.

«Certaines courses ne fonctionnent pas mal, mais leur fréquentation moyenne est loin d'un niveau pérenne», indique Roger Müri. Le niveau est pérenne lorsque l'utilisation moyenne est de 50% sur toutes les lignes, tous les jours et en toute saison.

Afin d'atteindre une meilleure fréquentation, l'entreprise a dû adapter son réseau début décembre. Des tronçons entre Coire et Zurich, ainsi qu'entre Martigny et Sion, ont été réaménagés. Le nombre d'arrêts a été réduit de 36 à 19.

Les parcours, les fréquences et les heures de départ sont ainsi devenus plus attractifs. Depuis, Eurobus enregistre plus de voyageurs journaliers, surtout les samedis.

L'utilisation était de 5 à 10% avant les ajustements; elle a augmenté «significativement» après. «La tendance se maintient», précise Roger Müri à Keystone-ATS.

Toilette pour fauteuils roulants

De manière générale, les utilisateurs d'Eurobus sont attirés par les prix bons marché. La plupart des clients sont des touristes, des étudiants, des jeunes ou encore des personnes venues de l'étranger qui sont déjà habituées aux longs trajets en bus. Eurobus a décidé de s'attaquer à un nouveau secteur, en partie aussi parce qu'il y est obligé par la loi: les voyageurs à mobilité réduite.

L'entreprise a présenté jeudi devant les médias de nouveaux bus à deux étages. Accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à un plancher abaissé, ils disposent de deux places pour fauteuil roulant et d'une toilette pour personnes handicapées. Les bus ont été spécialement développés pour le marché suisse, précise Roger Müri.

Eurobus a investi 4 millions de francs et acheté six de ces bus. L'entreprise axe désormais sa publicité sur des sièges spacieux, proposant beaucoup de places pour les jambes et les bagages. Dès le printemps 2019, les voyageurs pourront également embarquer leur vélo. Une offre de snacks et de boissons est actuellement testée. Eurobus compte sur des accords de distribution avec Flixbus et les CFF pour poursuivre sa hausse de fréquentation. (ats/nxp)