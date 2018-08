Syndicom demande des garanties

Syndicom n'est pas surpris que la Comco ait approuvé la fusion des groupes de presse AZ Medien et NZZ. Le syndicat demande des garanties pour le maintien des emplois et de la diversité des médias.



La décision était malheureusement attendue, a déclaré Stéphanie Vonarburg, vice-présidente du Syndicom à Keystone-ATS jeudi. La Commission de la concurrence (Comco) considère les fusions d'un point de vue purement économique et ne se prononce pas sur les aspects politiques et médiatiques, même si elle peut être sceptique.



Mme Vonarburg demande que la société fusionnée CH Media s'engage à ne pas licencier d'employés et à conserver les postes de travail. Peter Wanner, président du conseil d'administration de AZ Medien, également vice-président de l'organisation des éditeurs alémanique, Schweizer Medien, est aussi invité par Syndicom à poursuivre les négociations en vue d?une convention collective de travail (CCT) pour le secteur.



La vice-président de Syndicom s'inquiète également pour la diversité des médias et des titres. Elle exige au minimum que la diversité interne des opinions soit autorisée et maintenue.