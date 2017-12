«La forte promotion de l’iPhone X n’a pas suffi à booster ses ventes», soulignent les chercheurs du cabinet économique JL Waren Capital dans leur dernier rapport. Confirmant les chiffres avancés par d’autres spécialistes, ils pointent des premiers résultats loin des objectifs d’Apple. «La faible demande s’explique par le prix élevé (ndlr: à partir de 1199 fr. sans abonnement) et le manque d’innovations intéressantes de l’iPhone X.»

Apple s’essouffle

D’ailleurs, durant la période des Fêtes, le dernier-né d’Apple a représenté moins de 15% des ventes de smartphones de la marque, surclassé dans ce domaine tant par l’iPhone 6 que par l’iPhone 7, selon la société d’analyse Flurry. Conséquence de tout cela, d’après le quotidien taïwanais Economic Daily, l’entreprise américaine aurait donc réduit ses objectifs de production pour le premier trimestre 2018, passant de 50 à 30 millions d’unités.

Une situation qui n’étonne pas Xavier Studer, auteur du blog high-tech éponyme. «La concurrence est très rude, aujourd’hui il y a beaucoup de produits intéressants sur le marché. Depuis quelques années, les ventes de smartphones d’Apple se tassent et ils sont en train de perdre le leadership», analyse-t-il. S’il invite à la patience avant de porter un jugement définitif sur l’iPhone X, le spécialiste reconnaît que la marque commence à s’essouffler. «C’est un magnifique appareil mais il a quelques faiblesses et certaines des innovations sont un peu du réchauffé.» À ses yeux, l’entreprise américaine ne propose plus une véritable rupture par rapport à ses concurrents. «Avec un prix aussi stratosphérique, on s’attend à quelque chose de magique. Il y a toujours des innovations, mais elles sont moins visibles que par le passé.»

En Suisse, si les différentes enseignes contactées refusent de communiquer les chiffres précis de leurs ventes, elles assurent toutes que les résultats sont conformes aux prévisions. «Compte tenu du fait que c’était une année particulière avec la sortie de deux modèles différents, les ventes correspondent aux attentes», explique Benjamin Petrzilka, porte-parole chez Salt. Sa consœur de Migros et de sa filiale M-Electronics observe, quant à elle, que l’iPhone 8 se vend mieux que le X. «Ils ont pris des risques avec une fragmentation du marché. Le consommateur peine peut-être à s’y retrouver», analyse Xavier Studer.

«Quelques nuages noirs»

Pour ne rien arranger, la marque vient également de reconnaître avoir volontairement ralenti ses anciens téléphones lors de mises à jour. L’association française Halte à l’obsolescence programmée, y voyant une manière de forcer les clients à racheter un nouveau smartphone, a porté plainte contre l’entreprise. Conséquence de cette accumulation, le cours en Bourse d’Apple a perdu près de 3% en quatre jours. «Ils n’ont pas le droit à l’erreur parce qu’ils sont constamment sous les projecteurs, mais il y a quelques nuages noirs qui pointent leur nez», estime Xavier Studer. À ses yeux, il est donc capital que la direction actuelle se recentre sur les points forts de la marque. «Ils ont de petits dysfonctionnements qu’ils ne connaissaient pas par le passé et qui, à mon avis, n’existeraient pas si Steve Jobs était encore aux manettes.» (Le Matin)