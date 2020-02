Glencore a continué à éprouver des difficultés dans l'extractions cuprifère en 2019, miné par une «optimisation» à la baisse de ses activités à Mutanda, en République démocratique du Congo (RDC), des travaux de maintenance sur la fonderie de Mopani, en Zambie, ou encore des ajustements dans le portefeuille.

L'accélération de l'extraction à Katanga (82'100 tonnes, en ligne avec les objectifs révisés), en RDC, a toutefois permis de limiter l'érosion de la production de métal rouge à 6%, à 1,37 millions de tonnes. Hors cuivre africain, le repli était de 4%, tandis que le cuivre africain seul a essuyé une chute de 10%, détaille mardi le rapport annuel d'activité industrielle.

Le regain d'activités sur le site de Katanga a aussi permis de doper l'extraction de cobalt, dont le volume a enflé de 10% à 46,3 kilotonnes. Les tonnages de zinc ( 1%) se sont inscrites en petite hausse tandis que ceux de nickel (-3%) et de ferrochrome (-9%) ont reculé, en raison d'arrêts pour maintenance pour ces deux matières premières.

