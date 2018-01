Une opération de sit-in a eu lieu lundi matin devant les bureaux du groupe Six, à Bedano (TI). La manifestation, d'une durée de deux heures, a été décidée par l'assemblée du personnel jeudi et annoncée à la direction du groupe vendredi.

Elle est destinée à protester contre la décision de SIX de fermer les trois sites de Bedano, d'Oerlikon (ZH) et de Lausanne, avec à la clé le licenciement collectif d'une centaine de personnes.

«Il s'agit d'un 'Warnstreik' (grève préventive, ndlr), la dernière étape avant de faire grève» a prévenu au micro de Ticinonews Natalia Ferrara, responsable de la section tessinoise de l'Association suisse des employés de banque (ASEB), rappelant que suite à la décision de SIX tous les employés du site de Bedano seront licenciés et qu'il n'y a pas pour l'heure de plan social.

Bon espoir

La députée tessinoise affirme avoir averti du mouvement la direction de SIX en personne vendredi à Zurich, et a assuré que les deux heures débrayées seraient récupérées par l'employeur. Elle dit toutefois avoir bon espoir d'être entendue par les dirigeants du prestataire de services financiers.

Dans une pétition, l'ASEB demande aux actionnaires, notamment les établissements bancaires, «d'offrir un poste de travail à ces personnes, toutes suisses et résidentes, qui parlent toutes les langues nationales plus plusieurs autres et qui peuvent vraiment créer de la valeur ajoutée dans notre région», a fait valoir Mme Ferrara.

En novembre dernier, SIX avait annoncé la restructuration de son unité de trafic des paiements, après la reprise en août des activités d'acceptation et de traitement des cartes liées aux terminaux d'Aduno. L'opérateur boursier zurichois avait annoncé la suppression d'une centaine de postes en Suisse, ainsi que la fermeture des sites de Bedano et Oerlikon. (ats/nxp)