Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a décroché une importante commande au Royaume-Uni. L'entreprise de transport Wales & Borders a passé commande de 36 trams de type Citylink et de 35 rames de la gamme Flirt, dont onze à propulsion Diesel et 24 trimodales, précise le groupe de Bussnang lundi dans un communiqué. Les détails financiers n'ont pas été évoqués.

Les 36 trams-trains seront mis en service dès 2022 dans les localités galloises de Cardiff, Treherbert, Aberdare et Merthyr Tydil. Les 35 rames supplémentaires parcourront le réseau de métro de Galles du sud (South-Wales) entre Maesteg, Ebbw Vale et Cheltenham. Au total, le ministère de l'Économie et des Transports prévoit des investissements à hauteur de 5 milliards de livres sterling (6,34 milliards de francs au cours du jour), selon le communiqué. (ats/nxp)