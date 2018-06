Le constructeur de motos américain Harley-Davidson va transférer hors des Etats-Unis sa production de motos destinées à l'exportation afin d'échapper aux tarifs douaniers européens, instaurés par Bruxelles en représailles aux droits de douane américains sur l'acier.

JUST IN: Harley-Davidson to move some production out of US after new Europe tariffs https://t.co/S2d3nhrV8X pic.twitter.com/RiWK9HPily