Les faillites d'entreprises ont augmenté de 13% en février en Suisse pour atteindre 460. Sur les deux premiers mois de l'année, le total se monte à 848, soit une hausse de 5% en comparaison annuelle.

En Suisse romande, et particulièrement dans le canton de Genève, les procédures d'insolvabilité ont particulièrement augmenté, a indiqué jeudi le spécialiste du recouvrement de créances Bisnode. Dans la région sud-ouest, qui comprend les cantons de Genève, Valais et Vaud, le nombre de faillites d'entreprises a progressé de 26% sur les deux premiers mois de l'année.

Dans le canton de Genève, les faillites ont quasiment doublé pour atteindre 82 cas. Dans l'Espace Mittelland (BE-FR-JU-NE-SO), les faillites ont progressé de 17%. Le canton de Neuchâtel s'illustre toutefois négativement avec une progression de 100% à 16 cas.

Dans la région Nord-ouest, la hausse a été plus modérée ( 5%). Le nombre de faillites est resté stable en Suisse centrale tandis qu'il s'est replié dans le canton de Zurich (-10%) et l'est de la Suisse (-12%). Le Tessin a également recensé moins de procédures d'insolvabilité (-16%).

De l'autre côté du tableau, les créations d'entreprises ont augmenté de 5% à 7194 sociétés sur les deux premiers mois de l'année. A l'exception de l'espace Mittelland et de la région Nord-ouest, toutes les régions ont enregistré une hausse des nouvelles inscriptions au registre du commerce. (ats/nxp)