La 2e édition du salon des sous-traitants horlogers, le Technical Watchmaker Show (TWS), se tient de mardi à samedi à La Chaux-de-Fonds. Au moins 2000 visiteurs sont attendus par un panel de 50 exposants venant de Suisse, mais aussi de plusieurs pays européens.

Par manque d'infrastructure suffisante, le TWS a dû refuser huit à dix exposants qui se sont annoncés tardivement. Le site des Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds pourra être agrandi au fur et à mesure des travaux de rénovation et permettra de répondre à la demande, indiquent les organisateurs.

La surface disponible actuelle se monte à 2200 m2 et s'élèvera à terme à plus de 3000 m2. Hormis les rencontres avec les exposants, plusieurs cycles de conférences techniques ou ateliers ont été programmés.

Au niveau logistique, des navettes gratuites circuleront depuis la gare jusqu'au site de l'exposition. Les visiteurs et les exposants pourront aussi profiter d'un restaurant. L'accès au salon est gratuit mais l'inscription est obligatoire.

En parallèle à Baselworld

Des sous-traitants horlogers avaient choisi l'an dernier de créer leur propre salon car ils estimaient que le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld n'était plus adapté pour eux. Par manque de temps, les exposants n'avaient pas pu trouver de lieu commun et avaient exposé leur savoir-faire dans leurs propres locaux. Environ 1000 visiteurs avaient fait le déplacement.

Toutefois, si les dates du salon coïncident partiellement avec celles de Baselworld, ce n'est pas un hasard. Plusieurs visiteurs étrangers se rendant à la manifestation bâloise en profitent pour faire un crochet à La Chaux-de-Fonds. En 2020, le TWS va donc se tenir à cheval entre le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève et Baselworld, soit début mai. (ats/nxp)