Hotelplan, filiale de Migros, reprend vtours, un voyagiste qui opère essentiellement en ligne dans les pays germanophones. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 400 millions d'euros (440 millions de francs). Les 150 employés en Allemagne et en Suisse devraient garder leur poste.

Hotelplan Group a signé vendredi le contrat d'achat de vtours dont le siège est à Aschaffenbourg (au sud de Francfort) et Glattbrugg/Zurich. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat, selon le communiqué paru ce lundi.

La société produit et distribue notamment, sous ses propres marques et pour le compte de tiers, des vacances balnéaires dans le bassin méditerranéen. Dès la reprise, vtours continuera de travailler sous les noms de vtours en Allemagne et vtours international en Suisse, filiale créée en 2015.

Au sein du groupe Hotelplan, vtours continuera à être dirigée de manière autonome par Achim Schneider en tant que directeur général. Il rapportera directement à Thomas Stirnimann, patron d'Hotelplan Group. «Pour les 150 collaborateurs de vtours en Allemagne et en Suisse, rien ne devrait changer», d'après le document. Le siège d'Aschaffenbourg est maintenu. Les bureaux de Glattbrugg seront intégrés au siège du groupe Hotelplan.

«Grâce au potentiel de synergies dans le secteur informatique ainsi que dans le domaine des achats et des ventes, vtours offre un complément idéal pour se développer dans les pays germanophones», a déclaré Thomas Stirnimann, directeur général d'Hotelplan Group, cité dans le document. (ats/nxp)