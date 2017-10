Hausse de salaire exigée dans l'industrie du meuble

Syna veut améliorer la situation des employés actifs dans l'industrie du meuble. Le syndicat demande que les salaires de la branche soient augmentés de 2% ces prochaines années.Les entreprises du secteur ont, comme d'autres domaines de l'industrie, souffert du franc fort, avec la baisse sensible des exportations depuis 2015. Mais depuis plus de six mois, la reprise économique se confirme en Suisse et dans la zone euro, argue mercredi l'organisation syndicale dans un communiqué. En plus de la hausse salariale, le syndicat réclame davantage d'encouragement en faveur de la formation continue. A noter que les partenaire sociaux, dont Syna, ont approuvé la prolongation de la Convention collective de travail (CCT) de la branche jusqu'en 2020.