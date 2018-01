L’entreprise carougeoise Leisure Equipment Design vient de commercialiser un objet étonnant: Loopy Bounce, un sex-toy en forme de ballon sauteur. «Un jouet à chevaucher et à apprivoiser», décrit le document de promotion. «Nous avons déposé un brevet», précise Dag Jeanrenaud, ébéniste et historien de l’art de métier. D’artisan du bois à designer de sex-toys, il n’y aura donc eu qu’un pas. Le Loclois d’origine et son associé, Stéphane Dijoux, racontent comment ils se sont alliés en février 2016 pour mettre au point leur innovation érotique.

«Tout démarre le 29 septembre 2001, raconte Dag Jeanrenaud. Je regardais l’émission «Tout le monde en parle» de Thierry Ardisson. L’invitée, l’actrice Maïwen Le Besco, a déclaré préférer la pénétration aux vibrations.» Dans la tête de l’ébéniste, cela ne fait qu’un tour. Il visualise un ballon sauteur intégré d’une prothèse phallique. Il venait tout juste de rentrer d’Australie, en 2000, où il vivait avant son divorce. Il travaillait là-bas pour l’atelier Marmont-Jeanrenaud, «qui existe toujours», dit-il. Il décide de s’installer à Genève pour son côté international et alterne entre divers mandats d’ébéniste et le chômage.

En 2012, son concept de ballon destiné au plaisir est toujours dans sa tête. Il s’adresse alors à l’Office fédéral de la propriété intellectuelle pour savoir si son concept existe déjà. Verdict, l’expert confirme: c’est brevetable. Il décide donc de changer de vie. Après quelques essais laborieux à l’imprimante 3D, Dag Jeanrenaud crée un prototype. Bricoleur, il assemble un ballon sauteur gonflable, une bride, un tuyau, un gant de cuisine, un manche à balai et une ventouse. L’objet s’avérant prometteur et efficace, il s’associe avec son ami Stéphane Dijoux, qui quitte le milieu de l’industrie automobile et pharmaceutique, et tous deux créent une Sàrl en février 2016. Depuis, ils travaillent 60 h par semaine. Et le financement? Dag Jeanrenaud avoue: «J’ai touché un héritage.» Ouf, il n’a donc pas eu besoin d’aller démarcher les mécènes avec ses croquis coquins.

Dans les milieux libertins

L’engin est commercialisé depuis le 15 décembre. Et ça se vend? Car on a un peu de mal à se le représenter dans le salon familial. «Pour l’instant, ça plafonne. Loopy Bounce est en vente sur Kisskiss.ch ainsi que sur un autre site de distribution en France. Une grosse commande pour Amsterdam est en stand-by. Et à cause d’une erreur technique de notre part, notre site Lust-and-joy.com a été chassé de Google, mais cela devrait bientôt être réparé. Nous comptons promouvoir l’objet dans les milieux libertins et échangistes. Puis nous démarcherons les sex-shops. La banale routine et les difficultés d’une start-up, en somme.

Les deux associés travaillent sur trois autres produits, «dont deux sont également des sex-toys, un peu plus techniques», semble regretter Dag Jeanrenaud, qui aurait peut-être imaginé se reconvertir dans un domaine plus convenable. Le troisième devrait être commercialisé en été. Il s’agit d’un canoë-kayak qui se range dans un sac en 5 secondes et qui peut changer de forme en fonction des conditions de la rivière. Le point commun entre ces quatre innovations? «C’est la structure de l’objet qui fait leur forme.» L’ébéniste passionné d’art est assurément un amateur de belles formes. (Le Matin)