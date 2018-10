Le Nikkei dévisse dans le sillage de Wall Street

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a chuté de 3,89% jeudi à la clôture, à la suite de commentaires acerbes de Donald Trump réagissant au plongeon de Wall Street sur fond de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis.



A l'issue des transactions, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 915,18 points à 22.590,86 points, et l'indice élargi Topix a abandonné 3,52% (-62 points) à 1.701,86 points.



«C'est un cumul de raisons: la chute à Wall Street, le bond des taux d'intérêt à long terme, des inquiétudes renouvelées sur les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis et une attitude prudente en amont des annonces de résultats d'entreprises», a expliqué à l'agence Bloomberg Juichi Wako, de Nomura Securities à Tokyo.



S'y ajoute un regain du yen susceptible d'amoindrir les bénéfices des firmes exportatrices: le dollar est retombé à 112,18 yens, contre contre 112,98 yens mercredi à la fermeture de la place tokyoïte, tandis que l'euro fléchissait à 129,58 yens, contre 130,02 yens.