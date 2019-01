Le fabricant d'armes russe Kalachnikov a obtenu de bons résultats en 2018, mais voit ses projets contrariés par les sanctions qui pèsent sur le secteur militaire russe, poussant le groupe à poursuivre son virage vers la production civile, affirme le patron de l'entreprise.

«Les résultats sont bons. Les plans étaient encore plus ambitieux - cela n'a pas fonctionné à cause des sanctions», a déclaré le nouveau dirigeant du groupe, Vladimir Dmitriev, lors d'un entretien jeudi avec le quotidien russe Kommersant.

«De manière générale, l'année (2018) a été plutôt réussie, ce qui est particulièrement important lorsque l'on travaille dans un contexte de sanctions», a indiqué M. Dmitriev.

Meet the ShAK-12 Rifle: the Russian Special Forces New Super Gun https://t.co/UuqKITLfme