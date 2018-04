Depuis 2016, Hvalur hf. avait dû remiser ses harpons en raison de difficultés commerciales avec le Japon, principal marché pour la viande de baleine, où la consommation est en recul et les entraves sanitaires à l'importation jugées trop contraignantes.

«Nous allons reprendre les opérations commerciales car la bureaucratie japonaise semble s'être assouplie et les autorités nippones ont fait preuve d'écoute», a déclaré son PDG, Kristján Loftsson.

En outre, la firme va travailler avec des chercheurs de l'université d'Islande au développement de produits médicaux à base de viande de baleine, notamment pour lutter contre les carences nutritionnelles en fer, qui concernent près de 30% de la population mondiale (2 milliards de personnes) selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La saison de la chasse débute le 10 juin en Islande.

2e plus grand animal au monde

Le rorqual commun appartient à la famille des Balaenopteridae. Après la baleine bleue, et avec une longueur d'environ 20 mètres, c'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète.

Les quotas autorisent 161 prises pour le rorqual commun cette année contre 150 en 2017. De plus, Hvalur hf. est autorisée à utiliser 20% du quota non utilisé de l'année dernière, ce qui permettra la chasse de 30 cétacés supplémentaires, principalement dans les eaux de l'ouest et du sud-ouest de l'île jusqu'à 200 miles marins des côtes.

En 2015, lors de ses dernières sorties, la société avait harponné 155 mammifères, un record. «Je suis très déçu», a réagi Sigursteinn Másson, responsable de l'antenne islandaise du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). «Cette décision n'est pas fondée sur de réelles nécessités du marché et n'est pas en accord avec les sondages d'opinion sur cette activité, qui n'a pas sa place dans les temps modernes».

Un sondage publié en octobre par l'IFAW indiquait que 35,4% des Islandais se disaient favorables à la chasse au rorqual commun, contre 42% en 2016.

Chasse à la baleine interdite

Hvalur hf. est la seule société de chasse au rorqual commun en Islande. La petite île volcanique compte au total deux chasseurs de baleines avec IP-Utgerd Ltd qui, elle, est spécialisée dans la chasse au petit rorqual (ou baleine de Minke).

La chasse commerciale à la baleine a été interdite en 1986 par la Commission Baleinière Internationale (CBI) mais l'Islande, qui s'était opposée à ce moratoire, a repris la chasse en 2006.

La Norvège est, avec l'Islande, le seul pays au monde à autoriser la chasse à la baleine. Le Japon pratique aussi la chasse mais officiellement à des fins scientifiques, même si une grande partie de la viande est ensuite écoulée sur le marché.

Le rorqual commun est une espèce en danger depuis 1996, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sa population dans l'Atlantique Nord est difficile à estimer aujourd'hui, les derniers comptages remontant au début des années 2000 et évoquant une population totale approximative de 53'000 animaux marins. (afp/nxp)