L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a bien démarré l'année, les entreprises du secteur ayant augmenté leurs recettes et, dans une moindre mesure, les marges. Les troubles politiques en Italie et les risques liés à la dette de ce pays inquiètent cependant le patron de la faîtière, Hans Hess.

«Le risque est élevé et j'estime que c'est le plus important pour notre branche», a-t-il indiqué à AWP, alors qu'il était à Interlaken (BE) pour le Forum économique suisse. Le leader de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, un risque réside également dans un éventuel renchérissement du franc, en cas d'aggravation de la crise politique chez le voisin au sud de la Suisse. «Si les investisseurs internationaux venaient à perdre confiance en l'euro en raison de la situation en Italie (...) cela aurait des répercussions importantes pour notre secteur», a-t-il dit.

Barrières douanières

Les barrières douanières érigées par les Etats-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium représentent un risque moins important pour les entreprises du secteur MEM. «Mais la situation se compliquerait en cas de guerre commerciale, qui conduirait à un repli généralisé de la demande», a averti Hans Hess.

Dans l'immédiat, tous les signaux se trouvent cependant dans le vert. La branche bénéficie de la solide conjoncture mondiale et de la faiblesse du franc. Les marges ne se rétablissent pourtant que progressivement.

L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux a enregistré un solide démarrage au premier trimestre. Les entrées de commandes ont progressé de 24,1% et le chiffre d'affaires de 16,4% sur un an, avait indiqué mi-mai Swissmem. Le secteur s'est par ailleurs déclaré optimiste pour la suite de l'exercice, 48% des sociétés interrogées s'attendant «à davantage de commandes de l'étranger pour les 12 mois à venir». (ats/nxp)