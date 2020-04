L'OPEP et ses partenaires ont convenu dimanche de la «plus grande baisse de production de l'histoire». Ils espèrent ainsi faire remonter les cours, en pleine pandémie mondiale du nouveau coronavirus et sur fond de guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite.

La réunion «s'est terminée par un consensus des producteurs de l'OPEP », a twitté le ministre saoudien de l'énergie Abdul Aziz bin Salman. Son homologue koweitien Khaled al-Fadhel a confirmé l'accord «historique» pour réduire la production «de près de 10 millions de barils par jour, à dater du 1er mai».

La représentante mexicaine Rocio Nahle Garcia a également salué dimanche sur Twitter «l'accord unanime des 23 pays participants», parlant d'une «réduction de 9,7 millions de barils de pétrole» à partir de mai.

