L'Union européenne (UE) est prête à protéger son industrie «avec force» et « rapidité» en cas de mesures protectionnistes américaines, a prévenu mardi Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne. Il a réitéré les appels à éviter une guerre commerciale.

«Le protectionnisme coûte très cher à tout le monde, mais si un pays introduit des mesures protectionnistes, l'Union européenne va protéger son industrie», a déclaré le social-démocrate néerlandais au micro de la radio privée Europe 1. «C'est notre devoir, on le fera avec force, rapidité et dans les règles de l'OMC» (Organisation mondiale du commerce), a-t-il prévenu, ajoutant une nouvelle réaction européenne après l'annonce par Washington de l'imposition prochaine de droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium.

«On a le devoir de protéger notre industrie et on le fera», a-t-il insisté, appelant à «faire tout ce qu'on peut pour éviter cette guerre commerciale». «Ne faites pas ça, car ça va nuire à tout le monde, mais si vous le faites, on réagira de façon proportionnelle» aux mesures américaines, a dit le responsable européen dans un message adressé à Washington. «Les premiers perdants seront les Américains, mais quand on entre dans une guerre commerciale, il y aura des perdants partout», a-t-il mis en garde.

Despite fierce opposition from inside the White House and a possible trade war, Trump pushes ahead with punishing steel and aluminum tariffs https://t.co/pofhOTP1Oj

Mesures de rétorsion en préparation

Donald Trump a annoncé jeudi son intention d'imposer des droits de douane de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sur les importations aux Etats-Unis afin de protéger l'industrie sidérurgique nationale. Il n'a toutefois pas dit quels pays seraient visés.

Lundi, le président français Emmanuel Macron a déclaré que si les annonces des Etats-Unis pour taxer les importations d'acier et d'aluminium étaient «confirmées», «il était» important que l'Union européenne réagisse rapidement et de manière proportionnée, dans le cadre de l'OMC.

Berlin a estimé pour sa part que les Etats-Unis faisaient «fausse route» en misant sur «le repli sur soi et le protectionnisme», après les menaces du président Donald Trump visant les exportations européennes de voitures. Vendredi, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait annoncé que l'UE préparait des mesures de rétorsion sur des entreprises dont »Harley-Davidson, le (whisky) bourbon et Levi's". (ats/nxp)