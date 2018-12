La reconnaissance de l'équivalence boursière suisse est prolongée de six mois, a annoncé lundi à Bruxelles le commissaire européen Johannes Hahn. En décembre 2017, l'Union européenne avait limité cette reconnaissance à un an.

Bruxelles avait alors explicitement lié sa décision à «des progrès insuffisants» dans les négociations sur l'accord-cadre institutionnel. Ces dernières n'avançaient pas assez rapidement à ses yeux.

