Banque centrale américaine: Trump lance la nomination de deux alliés

Donald Trump a lancé officiellement jeudi le processus de nomination de deux alliés au sein de la Banque centrale américaine, qu'il accuse sans cesse de ne pas faire assez pour l'économie et... ses chances d'être réélu. Les deux nouveaux candidats sont tous deux économistes de formation. Il aura fallu 6 mois entre les deux tweets de juillet où le président annonçait son intention de nommer Judy Shelton et Christopher Waller comme gouverneurs de la Réserve fédérale américaine et un communiqué plus formel de la Maison Blanche publié jeudi. Les deux candidats doivent maintenant être confirmés par le Sénat pour siéger au sein du cénacle qui décide de la politique monétaire de la plus puissante Banque centrale du monde, mais cela ne va pas de soi. Le président américain ne fait pas mystère de son mépris pour le président de la Banque centrale, Jerome Powell - qu'il a pourtant nommé - même si ses attaques se sont espacées et émoussées ces derniers mois.