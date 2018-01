L'Espagne et l'Allemagne se trouvent en quatrième et cinquième positions, a indiqué lundi l'Administration fédérale des contributions (AFC) sans toutefois donner de chiffres détaillés par pays. La Suisse a de son côté déposé 18 demandes d'entraide administrative. La baisse de plus de deux tiers du nombre de requêtes entre 2016 et 2017 s'explique par le dépôt de demandes en bloc («bulk requests»). L'une d'elles, émanant de la France, portait sur 40'000 personnes.

Dès cette année, la Suisse échange automatiquement des données bancaires avec 38 Etats, dont les pays de l'Union européenne. Il est difficile de dire pour l'instant si cette nouveauté aura des effets sur le nombre de demandes d'entraide administrative, a expliqué l'AFC .

74 postes pour faire face

Selon elle, la charge liée à ces échanges, même s'ils se font automatiquement, devrait augmenter. Le Conseil fédéral a libéré 74 postes à cette fin. En 2016, pour répondre aux demandes d'entraide administrative, 42 emplois à temps complet avaient été mis à disposition de l'AFC pour des coûts en personnel de 5 millions de francs.

Début 2018, les effectifs se montaient à 46 emplois. Selon l'AFC, le nombre de cas ne décide pas nécessairement du nombre d'employés nécessaires. Les «bulk requests» requièrent en général moins de travail qu'une demande isolée. (ats/nxp)