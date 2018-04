Le franc continue de s'affaiblir vis-à-vis de l'euro. La monnaie unique européenne a franchi mardi la barre de 1,19 franc, un niveau plus atteint depuis l'abandon du taux plancher de 1,20 franc le 15 janvier 2015.

L'euro se négociait vers 10h30 à 1,1911 franc. La devise européenne a gagné plus de quatre centimes depuis début mars. Malgré les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou les frappes en Syrie, le franc n'a pas joué ces derniers jours son traditionnel rôle de valeur-refuge.

L'euro continuait également à monter face un dollar affecté par les incertitudes entourant les intentions de Washington sur le front diplomatique, commercial et monétaire. Vers 10h30, l'euro valait 1,2399 dollar, contre 1,2380 dollar lundi vers 23h00 et 1,2331 dollar vendredi soir.

Le dollar ne profite pas du rebond

Le dollar n'a pas profité du rebond plus important que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en mars, signe d'une consommation solide dans le pays et le marché des changes continue à faire preuve d'une défiance envers les responsables politiques américaines, selon les analystes.

Cette prudence a été alimentée lundi par un tweet de Donald Trump accusant la Chine et la Russie de «jouer le jeu de la dévaluation monétaire». Les cambistes se sont inquiétés de ce tweet du président américain, alors qu'ils essayent toujours de déterminer à quelle vitesse la banque centrale américaine relèvera ses taux. (ats/nxp)